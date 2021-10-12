Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался касательно своего участия в Олимпиаде-2022.

— Почему ты стал реже приезжать на чемпионаты мира?

— Не почему, а из-за чего. Потому что перед последними чемпионатами мира у меня были травмы и я понимал, что если я поеду, то не буду выступать на 100 процентов. Мне звонили из сборной, спрашивали, готов ли я. Я отвечал, что готов, но у меня есть повреждение.

Зачем мне с травмой занимать место игрока, который может быть на 100 процентов здоров и поможет сделать результат? За сборную страны ты должен играть готовым и отдавать себя полностью.

— Жива ли еще надежда стать олимпийским чемпионом?

— Это одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была, — сказал Овечкин в интервью, которое дал своей жене Анастасии на телеканале «Матч ТВ».

Ранее форвард был включен в тройку первых игроков, которые должны попасть в состав российской команды на Олимппиаду в Пекине.