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Врач сборной России по велоспорту Яблуновский: «Пусть трансгендеры организуют свою Олимпиаду»

Врач сборной России по велоспорту Яблуновский предложил трансгендерам организовать свою Олимпиаду
19:23
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Врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский прокомментировал заявление МОК об участии трансгендеров на Олимпийских играх.

«Борьба с дискриминацией трансгендеров породит еще большую дискриминацию нормальных людей, — цитирует врача КП Спорт. — Я не знаю, куда они идут с этой декларацией, но все равно все будут обижены: женщины будут обижены на бывших мужиков, мужики будут обижены на бывших женщин, которые выиграли у них. Болельщики будут плеваться. Поэтому у трансгендеров и болельщики будут свои, трансгендерные. Вот пусть они организуют себе свою Олимпиаду. И будут те же болельщики, которым нравятся эти спортсмены. И все. И все будет нормально».

Ранее в МОК заявили, что федерации по видам спорта отныне вольны сами определять правила участия в женских соревнованиях трансгендеров и спортсменок с особенностями полового развития.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/doping/vrach-sbornoj-rossii-po-velosportu-vozmushhen-resheniem-mok/

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