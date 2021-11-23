Матвиенко назвала призывы к бойкоту Олимпиады в Пекине неприемлемыми

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что призывы некоторых парламентариев к бойкоту предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине неприемлемы.

Об этом она заявила на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом) Китая.

«Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу, — цитирует ТАСС Матвиенко. — В частности, считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней олимпиады в Пекине. Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам».

Спикер Совфеда выразила уверенность в том, что Олимпиада-2022 будет организована и пройдет на самом высоком уровне.

Ранее политики из Канады, Норвегии, США, а также представители правозащитных организаций из разных стран выступили с призывами бойкотировать Олимпийские игры. Причиной стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.