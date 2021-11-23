Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации спортсменов, готовящихся к Олимпиаде

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что более 85 процентов спортсменов, готовящихся к зимним Олимпийским играм в Пекине, прошли вакцинацию от коронавируса.

«Подготовка к Олимпийским играм идет полным ходом, и мы переходим к финальному ее этапу, — цитирует ТАСС Чернышенко. — Утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную, в него включены 600 человек по 13 видам спорта из более 45 регионов страны. Всего сборная России претендует на 218 из 261 возможной путевки, в том числе и по семи новым дисциплинам. Окончательное распределение лицензий состоится в конце января следующего года по итогам выступлений атлетов на официальных соревнованиях сезона».

Вице-премьер отметил работу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по вакцинации спортсменов, уровень которой среди взрослых атлетов составляет более 85 процентов. Он поручил Минспорту, ФМБА и общероссийским спортивным федерациям по олимпийским и паралимпийским видам спорта до конца года завершить вакцинацию среди спортсменов, тренеров и сопровождающего персонала. А также организовать медицинское сопровождение атлетов на самом высоком уровне.

«На сегодняшний день уже завоевано 49 лицензий для паралимпийцев, а это 69 спортсменов. Рассчитываем, что еще шесть атлетов отберутся до конца квалификационного периода, то есть до середины февраля. В окончательный состав сборной могут войти до 75 спортсменов», — добавил Чернышенко.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.