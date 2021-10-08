Вопрос участия китайских хоккеистов на Олимпиаде-2022 может решиться после игр в ноябре

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может вынести решение по участию мужской сборной Китая на Олимпийских играх после проведения командой контрольных матчей в ноябре.

В конце сентября президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды.

«Утром я говорил с офисом ИИХФ, и первый вопрос касался годности допуска китайской команды. У нас очень строгие правила по отношению к допуску на международные турниры, — сказал почетный президент организации Рене Фазель ТАСС. — Для игр за национальную команду Китая хоккеисты должны либо сыграть там два сезона, либо выступать за «Куньлунь Ред Стар», который не может выступать в Китае с прошлого года. И мы будем считать это за один год».

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборные предоставят расширенные списки игроков до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.