«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с приглашением в сборную России на Олимпиаду-2022

Нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский вошли в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Все трое выступают в НХЛ. Овечкин защищает цвета «Вашингтона», Кучеров и Василевский являются игроками «Тампы-Бэй».

«Молнии» в Twitter поздравили своих хоккеистов с приглашением в национальную команду.