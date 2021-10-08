«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с приглашением в сборную России на Олимпиаду-2022
«Тампа» поздравила Никиту Кучерова и Андрея Василевского с приглашением в сборную России на Олимпиаду-2022 в Пекине
8 октября, 23:05
Нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский вошли в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Все трое выступают в НХЛ. Овечкин защищает цвета «Вашингтона», Кучеров и Василевский являются игроками «Тампы-Бэй».
«Молнии» в Twitter поздравили своих хоккеистов с приглашением в национальную команду.
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