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«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с приглашением в сборную России на Олимпиаду-2022

«Тампа» поздравила Никиту Кучерова и Андрея Василевского с приглашением в сборную России на Олимпиаду-2022 в Пекине
8 октября, 23:05
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Нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский вошли в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Все трое выступают в НХЛ. Овечкин защищает цвета «Вашингтона», Кучеров и Василевский являются игроками «Тампы-Бэй».

«Молнии» в Twitter поздравили своих хоккеистов с приглашением в национальную команду.

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Иван Шитик все материалы автора
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