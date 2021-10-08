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Путин поручил принять меры, направленные на обеспечение успешного выступления россиян на Олимпиаде в Пекине

Президент Владимир Путин поручил принять меры, направленные на обеспечение успешного выступления россиян на Олимпиаде в Пекине
20:12
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Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на повышение эффективности подготовки сборных и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине.

«Правительству РФ совместно с Общероссийским союзом общественных объединений «Олимпийский комитет России» и Общероссийской общественной организацией «Паралимпийский комитет России» с учетом результатов Игр XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио (Япония) разработать и реализовать комплекс мер по повышению эффективности подготовки спортивных сборных команд РФ, а также принять дополнительные меры, направленные на обеспечение успешного выступления российских спортсменов на XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР)» — говорится в поручении Владимира Путина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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