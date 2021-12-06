В Госдуме прокомментировали дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

«Американцы давно пугали КНР таким исходом событий, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Они не первый раз из политических и экономических целей пытаются так воздействовать. Кого наказывают американцы тем, что их политическое руководство не едет на Олимпиаду? Они и так не планировали посещать Олимпийские игры на фоне пандемии. Плюс к этому Китай заявил, что иностранных зрителей не будут допускать. Официальных лиц будут пускать в ограниченных количествах, а спортсмены будут находиться под жесткими требованиями к участию. Все непросто. Американцы решили слукавить. Прежде всего, они делают хуже своим спортсменам. Им нужна была поддержка руководства, национальной делегации. Поэтому спортсменам будет сложно».

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту также выразил уверенность в том, что без американских дипломатов Олимпиада пройдет на высоком уровне.

«Я боюсь, что вассалы Америки, товарищи по коалиции могут последовать этому примеру, включиться в эту никому не нужную игру. Нужно поддерживать Китай, потому что они отлично проводят различные чемпионаты и игры. Олимпиада же вообще могла быть отменена. Надо поддерживать и международный олимпийский комитет. Там огромное количество спонсоров — американские компании. Мы помним опыт белорусских коллег, когда из-за вмешательства спонсоров перенесли чемпионат мира по хоккею. Такие вещи в современном мире, к сожалению, бывают. Я уверен, что Олимпиада в Пекине пройдет на высочайшем уровне. Самое главное — пожелать удачи российским спортсменам, чтобы они выиграли как можно больше медалей. А за американцев что нам переживать? Пусть переживает их руководство, которые подставляет своих же спортсменов», — добавил Свищев.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.