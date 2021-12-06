Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

— Сейчас обсуждается дипломатический бойкот Олимпийских игр американцами. Вы, как тренер сборной, можете что-то сказать по этому поводу?

— Сложно комментировать, все-таки мы не политики. Хотелось бы сказать, что спорт должен быть вне политики, тем более на таком уровне.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.