Сергей Федоров отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022
23:30
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отреагировал на решение США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.
— Сейчас обсуждается дипломатический бойкот Олимпийских игр американцами. Вы, как тренер сборной, можете что-то сказать по этому поводу?
— Сложно комментировать, все-таки мы не политики. Хотелось бы сказать, что спорт должен быть вне политики, тем более на таком уровне.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.
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