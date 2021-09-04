Российские арбитры будут работать на матчах Олимпиады в Пекине

По информации «СЭ», на матчах олимпийского турнира в Пекине будут работать не только арбитры из НХЛ.

Между североамериканской лигой и ИИХФ есть договоренность о делении квот на судей на Играх. В шорт-листе на поездку в Китай сейчас находится несколько главных арбитров и несколько лайнсменов из КХЛ. Окончательный список судей определится позднее.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.