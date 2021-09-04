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Российские арбитры будут работать на матчах Олимпиады в Пекине

13:16
Российские арбитры. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Российские арбитры. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», на матчах олимпийского турнира в Пекине будут работать не только арбитры из НХЛ.

Между североамериканской лигой и ИИХФ есть договоренность о делении квот на судей на Играх. В шорт-листе на поездку в Китай сейчас находится несколько главных арбитров и несколько лайнсменов из КХЛ. Окончательный список судей определится позднее.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Алексей Шевченко все материалы автора

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