Российские арбитры будут работать на матчах Олимпиады в Пекине
13:16
По информации «СЭ», на матчах олимпийского турнира в Пекине будут работать не только арбитры из НХЛ.
Между североамериканской лигой и ИИХФ есть договоренность о делении квот на судей на Играх. В шорт-листе на поездку в Китай сейчас находится несколько главных арбитров и несколько лайнсменов из КХЛ. Окончательный список судей определится позднее.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
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