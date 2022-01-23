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Пекин-2022

Сегодня, 17:36

В оргкомитете Олимпиады в Пекине рассказали о борьбе с манипуляциями с тестами на ковид

Иван Шитик
Корреспондент

Оргкомитет Олимпийских игр в Пекине будет использовать систему, которая позволит избежать манипуляций с тестами на коронавирус.

«У нас стандартная система, которую применяют в больницах по всему миру, она включает в себя использование штрих-кодов. Благодаря ним можно отслеживать весь процесс и убедиться в том, что проба принадлежит конкретному человеку. Все находится в ведении лаборатории и контролируется властями Пекина, они применяют те же стандарты к безопасности штрих-кодов и целостности данных штрих-кодов, что и в любой другой стране мира», — сказал ТАСС доктор Брайан Макклоски, председатель группы медицинских экспертов «Пекина-2022».

Власти Китая в воскресенье, 23 января, выявили 72 случая заражения коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекин.

Источник: https://tass.ru/sport/13502209
Олимпиада
Коронавирус
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