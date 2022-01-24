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Пекин-2022

Сегодня, 09:03

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено среди прибывших на Олимпиаду в Пекин

Анна Горшкова
Корреспондент

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в воскресенье, 23 января, среди лиц, прибывших из-за границы на Олимпийские игры в Пекин, говорится в заявлении организационного комитета ОИ-2022.

Один зараженный входит в число спортсменов и представителей делегаций, однако не уточняется, кто он и из какой страны, еще три положительных теста выявили у других лиц, так или иначе связанных с Играми.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=20220124001816
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