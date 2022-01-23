«Не болейте, хорошо ешьте, носите шапку». Зеленский обратился к украинским спортсменам
Президент Украины обратился к спортсменам перед стартом Олимпиады
Президент Украины Владимир Зеленский дал напутствие спортсменам перед отъездом на Олимпийские игры в Пекине.
«Не болейте, хорошо ешьте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина», — сказал президент в Instagram.
Глава государства отметил, что каждый украинец — это одна сборная и одна семья.
Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.
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