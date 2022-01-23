Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 16:40

«Не болейте, хорошо ешьте, носите шапку». Зеленский обратился к украинским спортсменам

Президент Украины обратился к спортсменам перед стартом Олимпиады
Иван Шитик
Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский дал напутствие спортсменам перед отъездом на Олимпийские игры в Пекине.

«Не болейте, хорошо ешьте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина», — сказал президент в Instagram.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Глава государства отметил, что каждый украинец — это одна сборная и одна семья.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
5
6
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У участников предстоящей Олимпиады в Пекине выявлены 72 случая коронавируса

В оргкомитете Олимпиады в Пекине рассказали о борьбе с манипуляциями с тестами на ковид
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости