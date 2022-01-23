«Не болейте, хорошо ешьте, носите шапку». Зеленский обратился к украинским спортсменам

Президент Украины обратился к спортсменам перед стартом Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский дал напутствие спортсменам перед отъездом на Олимпийские игры в Пекине.

«Не болейте, хорошо ешьте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина», — сказал президент в Instagram.

Глава государства отметил, что каждый украинец — это одна сборная и одна семья.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.