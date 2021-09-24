В Госдуме отреагировали на назначение Знарка главным тренером сборной России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Хоккей — системообразующий вид спорта для зимней Олимпиады. От результатов нашей команды зависит успех всех наших олимпийцев. Это решение ФХР со своими именитыми руководителями принимает серьезно. Это действительно ответственный шаг, непростое решение. Полностью поддерживаю назначение Знарка. Надеюсь, наша команда с ним покажет серьезный результат на Олимпиаде. Надеюсь, наши игроки НХЛ поддержат это решение. Сейчас команда на подъеме, не вижу помех для завоевания золота Олимпиады», — сказал Свищев «СЭ».

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.