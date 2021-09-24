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Хоркина поддержала назначение Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею

14:23
Светлана Хоркина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Светлана Хоркина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Вообще, мне Знарок нравится. Профессиональный тренер, характерный. Прямо импонирует мне. Все мы помним его жесты, за которые его наказали! Интересный вариант. Я хочу пожелать ему и всей его команде удачи. Будем болеть и надеяться на победу на Олимпиаде. Мне нравится эта кандидатура», — сказала Хоркина «СЭ».

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Сергей Федоров все материалы автора

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