Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Надеюсь, это было продуманное решение. Хочется пожелать ему удачи, других вариантов нет. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято, значить будем ждать побед и болеть за нашу команду. Сейчас неважно, кто из кандидатов приходил мне в голову, остается только пожелать удачи Олегу Валерьевичу», — сказал Фетисов «СЭ».

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.