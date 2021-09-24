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Фетисов — о назначении Знарка в сборную России: «У меня были мысли о других кандидатах»

14:04
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре «СЭ» прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Надеюсь, это было продуманное решение. Хочется пожелать ему удачи, других вариантов нет. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято, значить будем ждать побед и болеть за нашу команду. Сейчас неважно, кто из кандидатов приходил мне в голову, остается только пожелать удачи Олегу Валерьевичу», — сказал Фетисов «СЭ».

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийскими чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное