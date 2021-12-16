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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

В Федерации хоккея России сообщили, что у Ничушкина нет запрета на участие в Олимпиаде

18:56
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Нападающий клуба НХЛ «Колорадо» Валерий Ничушкин может принять участие в зимних Олимпийских играх, рассказал заместитель исполнительного директора ФКР Александр Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней нашли тестостерон, из-за чего хоккеист может быть дисквалифицирован на четыре года.

«Мы получили документы от Международной федерации хоккея (IIHF), что есть вопросы по соблюдению антидопинговых правил, мы переслали их Ничушкину и его агенту Марку Гандлеру. Они сейчас наняли юриста и подали в IIHF ответ, в котором не согласились с предъявленными обвинениями. И на текущий момент никакого запрета участвовать Ничушкину в Олимпийских играх нет.

Такого, чтобы он, находясь под расследованием, не может ехать на Олимпиаду, нет. В том письме, которое прислала IIHF, написано, что он пока может принять участие в Олимпиаде», — цитирует Кикнадзе ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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