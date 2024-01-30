Роднина не удивлена решением ISU о присуждении бронзы российским фигуристам на Олимпиаде в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«ISU принял такое решение по результатам, которые считаются официальными, по результатам, которые набрали спортсмены. Все пересчитали, суммарный результат оказался вот таким. Результатом в спорте являются четкие показатели — у нас это сумма баллов, в плавании, легкой атлетике — это минуты, секунды. Так что ничего удивительного», — сказала Роднина «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года.