Журова считает, что ОИ-2022 в Пекине не пострадают от бойкота США

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«В этот раз США пошли по более хитрому пути. Ранее они грозили бойкотом спортсменов, так было перед Пекином-2008. Если будут бойкотировать Олимпиаду политики, то для Китая и для спортивного сообщества это менее важно, имиджево олимпийские игры от этого не пострадают. В Сочи-2014 было также, пытались бойкотировать Олимпиаду официальными лицами. Была бы совсем другая ситуация, если бы не поехали спортсмены. Американцы очень любят такие демонстративные шаги на уровне даже принятия законов. Тем более сейчас общество там может на такое решение серьезно срезонировать», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

На вопрос о посещении правительственной делегации Олимпиады в Пекине Джозеф Байден ответил: «Я — делегация, и я справился с этим». Ранее газета Washington Post сообщала об объявлении дипломатического бойкота США Олимпийских игр в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.