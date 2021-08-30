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Шарангович: «Сборная Белоруссии играла дружно — это самое главное»

13:40
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Капитан сборной Белоруссии Егор Шарангович подвел итоги решающего матча олимпийской квалификации против сборной Словакии (1:2).

«Сегодня нам просто не удалось забросить вторую шайбу, словаки играли очень хорошо. Поэтому мы уступили. В то же время хочу добавить, что и наша команда играла здорово. У нас получилось создать коллектив: все бились до конца, старались добиться результата.

Как я и сказал, нам просто не удалось реализовать свои моменты, чтобы добиться результата, который мы хотели показать на этом турнире. Да, с большинством были проблемы, хотя мы смотрели много видео, разбирали соперника.

Вся команда играла дружно. Это самое главное, хотя результата достичь не удалось», — цитирует Шаранговича официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

Сборная Словакии благодаря победе над Белоруссией получила право выступить на Зимних играх 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.hockey.by/news/intervyu/news152288.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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