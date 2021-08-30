Сборная Дании впервые в своей истории пробилась на Олимпиаду
05:54
Сборная Дании 29 августа завершила выступление в квалификации на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Датчане в своей группе заняли первое место, обыграв Норвегию (2:0), Южную Корею (11:1) и Словению (4:3). Датская сборная впервые в истории примет участие на Олимпиаде, хотя входит в IIHF с 1946 года.
На групповом этапе Дания встретится с Россией, Чехией и Швейцарией.
Также путевку на Игры завоевали Латвия и Словакия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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