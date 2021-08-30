Крэйг Рэмзи останется главным тренером сборной Словакии

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан остался доволен, что команда обыграла Белоруссию (2:1) и завоевала путевку на Олимпиаду в Пекин.

«Процесс подготовки не был идеальным, но у нас не было других вариантов. Клубы могли отпустить игроков только за неделю до турнира», — сказал Шатан Pravda.sk.

Успешный выход на Олимпиаду означает, что Крэйг Рэмзи продолжит тренировать сборную Словакии. У канадца была оговорка о продлении договора, и обе стороны воспользовались этим пунктом.

«Крэйг будет нашим тренером на Олимпийских играх и майском чемпионате мира. Мы рады, что нам не нужно искать нового тренера», — добавил Шатан.