Крэйг Рэмзи останется главным тренером сборной Словакии
15:05
Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан остался доволен, что команда обыграла Белоруссию (2:1) и завоевала путевку на Олимпиаду в Пекин.
«Процесс подготовки не был идеальным, но у нас не было других вариантов. Клубы могли отпустить игроков только за неделю до турнира», — сказал Шатан Pravda.sk.
Успешный выход на Олимпиаду означает, что Крэйг Рэмзи продолжит тренировать сборную Словакии. У канадца была оговорка о продлении договора, и обе стороны воспользовались этим пунктом.
«Крэйг будет нашим тренером на Олимпийских играх и майском чемпионате мира. Мы рады, что нам не нужно искать нового тренера», — добавил Шатан.
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