Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о том, будет ли он работать в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде в Пекине.

— Прошла информация о том, что вы будете в штабе сборной на Олимпийские игры.

— От федерации зависит. Мне никто ничего не говорил.

Ранее появилась информация, что в тренерский штаб сборной войдут Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов и Евгений Набоков.