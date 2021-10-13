Алексей Кудашов — о работе в сборной России: «Мне никто ничего не говорил»
13 октября, 22:54
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о том, будет ли он работать в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде в Пекине.
— Прошла информация о том, что вы будете в штабе сборной на Олимпийские игры.
— От федерации зависит. Мне никто ничего не говорил.
Ранее появилась информация, что в тренерский штаб сборной войдут Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов и Евгений Набоков.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/175404-aleksey_kudashov____na_ustalosti_sovershayutsya_oshibki__
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