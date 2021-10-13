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Алексей Кудашов — о работе в сборной России: «Мне никто ничего не говорил»

13 октября, 22:54
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о том, будет ли он работать в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде в Пекине.

— Прошла информация о том, что вы будете в штабе сборной на Олимпийские игры.

— От федерации зависит. Мне никто ничего не говорил.

Ранее появилась информация, что в тренерский штаб сборной войдут Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов и Евгений Набоков.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/175404-aleksey_kudashov____na_ustalosti_sovershayutsya_oshibki__

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Иван Шитик все материалы автора
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