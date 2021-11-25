Сборную Канада по хоккею возглавит Клод Жюльен, если НХЛ не поедет на Олимпиаду-2022
19:55
Главным тренером сборной Канады по хоккею станет Клод Жюльен, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022.
61-летний специалист ранее возглавлял в НХЛ «Бостон» и «Монреаль».
Как сообщает Эллиотт Фридман в Twitter, в тренерский штаб также войдет Брюс Будро, работавший главным тренером в «Вашингтоне», «Анахайме» и «Миннесоте».
Специалисты уже будут работать со сборной Канады на Кубке Шпенглера, который пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря этого года.
Если хоккеисты из НХЛ поедут в Пекин, главным тренером сборной Канады будет Джон Купер из «Тампы».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/1463902807661027328?s=20
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