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Сборную Канада по хоккею возглавит Клод Жюльен, если НХЛ не поедет на Олимпиаду-2022

19:55
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Главным тренером сборной Канады по хоккею станет Клод Жюльен, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022.

61-летний специалист ранее возглавлял в НХЛ «Бостон» и «Монреаль».

Как сообщает Эллиотт Фридман в Twitter, в тренерский штаб также войдет Брюс Будро, работавший главным тренером в «Вашингтоне», «Анахайме» и «Миннесоте».

Специалисты уже будут работать со сборной Канады на Кубке Шпенглера, который пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря этого года.

Если хоккеисты из НХЛ поедут в Пекин, главным тренером сборной Канады будет Джон Купер из «Тампы».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/1463902807661027328?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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