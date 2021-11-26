Матыцин: «Условия для спортсменов на Олимпиаде в Пекине будут жестче, чем в Токио»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу контроля за здоровьем спортсменов Олимпиады в Пекине. Он отметил, что на Играх в феврале условия будут жестче, чем на Олимпиаде в Токио, прошедшие летом 2021 года.

«Что касается перспектив, у меня нет сомнений, что они [Олимпийские игры] будут проведены на очень хорошем организационном уровне, инфраструктура там уже готова, вся логистика выстроена с учетом очень жестких ковидных требований. Конечно, участникам будет очень тяжело, это мы понимаем, и вот буквально находимся в контакте с китайскими коллегами для того, чтобы получить ясность, как будет осуществляться контроль здоровья, как будут сдаваться тесты, как будет осуществляться передвижение. Определенно, это будет намного жестче, чем в Токио, но у всех одинаковые требования. Здесь каких-то симпатий, антипатий или выборочного тестирования по делегациям не будет», — цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпиада в Пекине (Китай) состоится с 4 по 20 февраля 2021 года.