Сборная Тайваня не выступит на церемониях открытия и закрытия Олимпиаде-2022 из-за спора с Китаем по поводу названия страны

Сборная Тайваня не выступит на церемониях открытия и закрытия Олимпиады из-за спора с Китаем по поводу названия страны

Сборная Тайваня не выступит на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года из-за спорта с Китаем по поводу названия страны, сообщает Nikkei.

По информации источника, Китай хочет, чтобы тайванские спортсмены выступали на Олимпийских игр под названием «сборная Китайского Тайбэя», так как считает Тайвань частью КНР.

Отмечается, что в Тайване не согласны с этим, несмотря на то что официально сборная не может выступать под названием «Тайвань» на Олимпиаде, так как их государство не признано независимым большинством стран в мире.

«Китай намеренно назвал сборную Тайваня неправильным названием «сборная Китайского Тайбэя», что только усилит недовольство тайванцев», — заявил представитель тайваньского Совета по делам материковой части Китая.

Всего на Олимпиаде-2022 в Пекине должны выступить 15 спортсменов из Тайваня.