Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022, сдали положительные тесты на коронавирус

Еще 29 человек, прилетевших в Пекин на Олимпиаду, сдали положительные тесты на коронавирус

29 человек из 1418, прилетевших в Пекине на зимние Олимпийские игры, сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт Пекина-2022, 19 из них члены национальных сборных, еще 10 — лица, связанные с проведением Олимпиады.

Также семь человек сдали положительные тесты на коронавирус в ходе ежедневного тестирования в «пузыре» на Играх.