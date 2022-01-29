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Пекин-2022

Сегодня, 08:48

Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022, сдали положительные тесты на коронавирус

Еще 29 человек, прилетевших в Пекин на Олимпиаду, сдали положительные тесты на коронавирус
Карен Саркисян
Корреспондент

29 человек из 1418, прилетевших в Пекине на зимние Олимпийские игры, сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт Пекина-2022, 19 из них члены национальных сборных, еще 10 — лица, связанные с проведением Олимпиады.

Также семь человек сдали положительные тесты на коронавирус в ходе ежедневного тестирования в «пузыре» на Играх.

Источник: https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=20220129003808
Олимпиада
Коронавирус
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