Сборная Финляндии объявила имена первых трех хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине
16:47
Сборная Финляндии назвала имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаду в Пекине. Имя стали три нападающих: Александр Барков («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Себастьян Ахо («Каролина»), сообщает сайт Международной федерации хоккея.
Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.
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