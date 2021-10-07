Сборная Финляндии объявила имена первых трех хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине

Сборная Финляндии назвала имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаду в Пекине. Имя стали три нападающих: Александр Барков («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Себастьян Ахо («Каролина»), сообщает сайт Международной федерации хоккея.

Ahead of @Beijing2022 the IIHF together with the @NHL @NHLPA have requested all participating teams to provide a list of three provisional NHL players to be included in the men's @Olympics national team roster. First up: Team Finland @leijonat! Story: https://t.co/ZUknuqtwVb pic.twitter.com/JdYwVlxvXH — IIHF (@IIHFHockey) October 7, 2021

Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.