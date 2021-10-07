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Сборная Финляндии объявила имена первых трех хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине

16:47
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Сборная Финляндии назвала имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаду в Пекине. Имя стали три нападающих: Александр Барков («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Себастьян Ахо («Каролина»), сообщает сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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