Пастрняк, Палат и Ворачек сыграют за сборную Чехии на Олимпиаде в Пекине

Сборная Чехии назвала имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаде в Пекине. Ими стали три нападающих: Давид Пастрняк («Бостон»), Ондржей Палат («Тампа») и Якуб Ворачек («Коламбус»), сообщает сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.