Пастрняк, Палат и Ворачек сыграют за сборную Чехии на Олимпиаде в Пекине
17:17
Сборная Чехии назвала имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаде в Пекине. Ими стали три нападающих: Давид Пастрняк («Бостон»), Ондржей Палат («Тампа») и Якуб Ворачек («Коламбус»), сообщает сайт Международной федерации хоккея.
Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.
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