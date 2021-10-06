Майгуров заявил, что российские биатлонисты будут бороться за медали в каждой гонке Олимпиады в Пекине

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«В принципе, мы способны в каждой гонке бороться за медали. И наши спортсмены будут это делать. Нельзя выходить на старт и думать, что нам ничего не светит. Олимпийские игры — турнир, на котором могут быть сюрпризы. Но мы основываемся на объективной оценке уровня подготовки наших спортсменов. Поэтому план у нас простой — бороться за медали в каждой гонке», — приводит ТАСС слова Майгурова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.