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Ротенберг рассказал о том, как обстоит ситуация с сокращением дисквалификации Кузнецова

18:12
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
Евгений Кузнецов. Фото Getty Images
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, как обстоит ситуация с потенциальным сокращением дисквалификации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Юристы ФХР работают над этим вопросом. Нужно получить официальную информацию — это и CAS, и МОК, и ОКР, и ИИХФ, и ВАДА. Пока у нас нет официальных заключений. Если мы говорим о юридической плоскости, то нужно дождаться вердикта CAS. Когда он будет, то мы с вами сможем говорить, что это все не слухи, а факт», — сказал Ротенберг.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине.

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Иван Богун все материалы автора
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