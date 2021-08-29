Россия сыграет в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией на Олимпиаде-2022
21:16
Определились состав групп хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Россия попала в группу B вместе с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
Группа А: Канада, США, Германия, Китай.
Группа В: Россия, Чехия, Швейцария, Дания.
Группа С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.
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