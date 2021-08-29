Крэйг Вудкрофт: «За прошедшее время белорусский хоккей стал лучше»

Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт подвел итоги решающего матча олимпийской квалификации против сборной Словакии (1:2).

— Мы все разочарованы, старались для игроков, для страны, а в итоге разочарование, — цитирует тренера «БХ».

— Чем можете объяснить настолько раннюю замену вратаря на шестого полевого вратаря, ведь команда даже не успела встать в зоне соперника?

— Это был изначальный план. С самого начала мы договаривались, что если будем владеть шайбой, и если будет оставаться две минуты до конца, мы снимем вратаря. К сожалению, мы проиграли борьбу и получили шайбу в пустые ворота.

— Какой на ваш взгляд сегодняшний момент стал в матче ключевым? Может удаление Сергея Сапего спутало все карты?

— Конечно, удаление Сергея Сапего сильно ударило по нашей команде, ребята занервничали, и оно поставило нас в неудобное положение в самом начале матча. Ожидали, что Словакия начнет игру под большим напором. Это удаление стало следствием недисциплинированной игры ребят. Я бы не хотел сейчас критиковать или винить кого-то, потому что каждый из них старался минимизировать последствия того, что мы получили пятиминутное меньшинство. Каждый старался блокировать броски и сохранить шансы на успех.

— Пять лет назад вы входили в штаб Дэйва Льюиса на Олимпийской квалификации в Минске, и тогда, как и сейчас попасть на Олимпиаду сборная Белоруссии не смогла. За эти пять лет, стал ли белорусский хоккей лучше? Может, на Олимпиаду 2026-го года сборная Белоруссии сможет отобраться?

— Я не буду врать или приукрашивать. Конечно, снова проиграть очень обидно, учитывая какой объем работы проделали игроки, персонал, менеджмент для достижения другого результата на этом турнире. Краткосрочные турниры, как этот, не признают никаких мелочей.

Возвращаясь назад, хотел бы отметить, что я восхищен всеми игроками, какой командой они себя проявили. Каждый проявил свои лучшие качества. То, как заряжали команду опытные игроки, как молодые игроки, у которых нет такого опыта, как они тянулись за старшими. Безусловно, этой сборной есть чем гордиться. Однозначно.

За прошедшее время белорусский хоккей стал лучше. С моей точки зрения, развитие хоккея в Белоруссии идет в правильном направлении. По большому счету, вариантов для развития не так уж и много, и нужно идти только вперед. Повторюсь, сегодня на скамейке я гордился каждым из игроков, тем как они боролись в этой игре.

— Вы говорили, что сборная будет играть в современный атакующий хоккей. По факту, это получилось только во втором периоде матча с австрийцами. Как думаете, почему?

— Я бы отчасти с вами согласился. Моя точка зрения такова, что команда на этом турнире показала современный атакующий хоккей. Мы много бросали с Польшей, но не смогли реализовать броски. Сегодня не могу сказать, что команда не атаковала, была очень сложная игра.