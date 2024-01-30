Мишин — о решении ISU: «Обидно вместо золота получить бронзу»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Обидно вместо золота получить бронзу», — сказал Мишин «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года.