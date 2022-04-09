Призерам Олимпиады в Пекине заменят автомобили на денежные гранты

Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) заменил выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.

После летних Игр в Токио, которые прошли в 2021 году, спортсмены, завоевавшие золотые медали, получили автомобили BMW X5, а серебряные и бронзовые призеры — машины BMW X3.

«В свете создавшейся сегодня ситуации руководством фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФПОР.

В феврале правительство России приняло решение о том, что спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пекине, получат 4 миллиона рублей. Серебряные призеры получат 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона.

На Играх в Китае, которые проходили с 4 по 20 февраля, сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.