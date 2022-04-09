В Госдуме предложили дарить призерам Олимпийских игр квартиры

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации.

«Я считаю, что призерам надо дарить квартиры. Это недвижимость, социальная ответственность государства перед спортсменами, которая будет цементирующим вознаграждением. С деньгами может случиться все, что угодно. А недвижимость будет привязывать к родной стране и городу. Это даст возможность создать молодую семью, заниматься спортом, тренерской работой и так далее. Как раз то, что нужно молодым ребятам. Деньги — тоже хорошо, но квартира больше всего облегчит жизнь молодым спортсменам», — сказал Свищев «СЭ».

В субботу, 9 апреля, Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.