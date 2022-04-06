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Пекин-2022

Сегодня, 14:08

Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил спортсменов и тренеров за участие в Олимпиаде в Пекине

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Министр спорта РФ Олег Матыцин на официальной церемонии вручения государственных наград поблагодарил спортсменов и тренеров, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине.

«Хочу поблагодарить спортсменов и тренеров. Мы знаем, какая сложная была Олимпиада в Пекине. Какие усилия вы прошли при подготовке. Но победа, которую вы одержали, останется в памяти. Спортсмены продемонстрировали настоящий героизм на этих Олимпийских играх. Период очень сложный у нас продолжается, мы знаем это. Федерации испытывают давление из-за чрезмерной политизации международных федераций. Но и это мы преодолеем. Низкий вам поклон, спортсмены. Я благодарю вас за радость, которую вы подарили миллионам болельщиков», — сказал Матыцин.

Россия была фаворитом и претендовала на медали в фигурном катании, лыжах, биатлоне, хоккее и ряде других дисциплин. Итог выступления — 32 медали, из них 6 золотых.

Олимпиада
Олег Матыцин
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