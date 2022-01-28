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Пекин-2022

Сегодня, 02:36

Президент Международного паралимпийского комитета пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что не посетит Олимпийские игры в Пекине. У него выявлен коронавирус.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

«Очень разочарован, я не буду присутствовать на Олимпийских играх, так как только что получил положительный результат теста на Covid-19. Пока я нахожусь на изоляции, сосредоточусь на восстановлении, подготовке к Паралимпийских играх и на просмотре олимпийских соревнований по телевизору. Удачи всем олимпийцам и МОК», — написал Парсонс в Twitter.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.

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