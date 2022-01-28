Президент Международного паралимпийского комитета пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что не посетит Олимпийские игры в Пекине. У него выявлен коронавирус.

«Очень разочарован, я не буду присутствовать на Олимпийских играх, так как только что получил положительный результат теста на Covid-19. Пока я нахожусь на изоляции, сосредоточусь на восстановлении, подготовке к Паралимпийских играх и на просмотре олимпийских соревнований по телевизору. Удачи всем олимпийцам и МОК», — написал Парсонс в Twitter.

Really disappointed I will not attend the @Olympics, as I just tested positive to Covid-19. While I'm in isolation, will focus on recovering and preparing for the @Paralympics and on watching Olympic competitions on TV. The best of luck to all Olympians, the IOC and @Beijing2022. pic.twitter.com/bJYruGKfo9 — Andrew Parsons (@parsonsandrew) January 27, 2022

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.