Президент Международного паралимпийского комитета пропустит Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что не посетит Олимпийские игры в Пекине. У него выявлен коронавирус.
«Очень разочарован, я не буду присутствовать на Олимпийских играх, так как только что получил положительный результат теста на Covid-19. Пока я нахожусь на изоляции, сосредоточусь на восстановлении, подготовке к Паралимпийских играх и на просмотре олимпийских соревнований по телевизору. Удачи всем олимпийцам и МОК», — написал Парсонс в Twitter.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.
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