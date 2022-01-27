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Пекин-2022

Сегодня, 20:00

Патриарх Кирилл напутствовал российских спортсменов перед Олимпиадой

Екатерина Савостина
Корреспондент

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал олимпийскую и паралимпийскую сборные России перед стартом Игр в Пекине. 

«Своим трудом вы заслужили право отстаивать на полях спортивных сражений честь Отечества. Годами упорных тренировок под руководством тренеров и наставников вы оттачивали свое мастерство, преодолевали трудности и испытания, закаляли характер и волю к победе.

Призываю на вас Божие благословение, уповая, что предстоящие соревнования послужат созиданию мира во всем мире, прекращению междоусобных браней и примирению народов», — говорится в сообщении, которое было опубликованно пресс-службой ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.

Источник: https://t.me/olympic_russia/5735
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