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Олимпийская деревня Пекина-2022 откроется 27 января

06:58
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Заместитель мэра Пекина Чжан Цзяньдун сообщил, что открытие Олимпийской деревни Игр-2022 запланировано на 27 января 2022 года.

«Официальное открытие олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира. 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня», — приводит ТАСС слова Цзяньдуна.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Вчера, 26 октября был показан дизайн медалей Игр в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12773709

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Иван Торопцев все материалы автора
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