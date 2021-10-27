Олимпийская деревня Пекина-2022 откроется 27 января

Заместитель мэра Пекина Чжан Цзяньдун сообщил, что открытие Олимпийской деревни Игр-2022 запланировано на 27 января 2022 года.

«Официальное открытие олимпийской деревни состоится 27 января следующего года, чтобы приветствовать атлетов со всего мира. 2 февраля начнется эстафета олимпийского огня», — приводит ТАСС слова Цзяньдуна.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Вчера, 26 октября был показан дизайн медалей Игр в Пекине.