Поздняков рассказал, что отбытие олимпийцев в Пекин идет по плану

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал план отбытия олимпийцев на Игры в Пекине.

«До открытия Олимпийских игр осталось менее 10 дней, мы на финишной прямой. Передовая группа наших специалистов уже прибыла в Пекин и начала работу. С нетерпением ждем первую волну олимпийцев, которые вылетают сегодня и завтра заедут в олимпийские деревни. Они синхронно откроются 27 января. Все идет четко по плану», — сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.