На Олимпиаде в Пекине выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекине выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, информирует оргкомитет Игр.

25 января в Китай прибыло 334 человека. Из них 54 человека — это спортсмены и официальных лица, еще 280 — люди, так или иначе связанные с Олимпиадой.

Девять новых случаев заражения относятся к последней категории. Еще четыре заболевших — это ранее прибывшие на Олимпиаду люди (не спортсмены или официальные представители).

Напомним, что 23 января в Пекин прилетели восемь представителей штаба сборной России. Среди них не было заболевших.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.