Патрик Кейн, Остин Мэттьюс и Сет Джонс получили приглашение в сборную США на Олимпиаду-2022
Сборная США назвала имена первых трех хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине
18:14
Сборная США объявит имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Ими стали нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Чикаго» Сет Джонс, пишет инсайдер Франк Серавалли.
Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.
Читайте также
Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю