Патрик Кейн, Остин Мэттьюс и Сет Джонс получили приглашение в сборную США на Олимпиаду-2022

Сборная США объявит имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Ими стали нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Чикаго» Сет Джонс, пишет инсайдер Франк Серавалли.

Hearing the first three players selected to Team USA ?? Men's Olympic hockey roster for #Beijing2022 are Seth Jones, Patrick Kane and Auston Matthews.@DFOHockey — Frank Seravalli (@frank_seravalli) October 7, 2021

Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.