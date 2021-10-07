Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Патрик Кейн, Остин Мэттьюс и Сет Джонс получили приглашение в сборную США на Олимпиаду-2022

Сборная США назвала имена первых трех хоккеистов, которые сыграют на Олимпиаде в Пекине
18:14
Теги:

Сборная США объявит имена трех первых игроков, которые получили приглашение в национальную команду и выступят на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Ими стали нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и защитник «Чикаго» Сет Джонс, пишет инсайдер Франк Серавалли.

Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
0