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Российский бобслеист Александр Касьянов стал тренером сборной Кореи

20:18
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Россиянин Александр Касьянов стал тренером сборной Кореи по бобслею, сообщил сам спортсмен. Он будет готовить команду к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Весной после отбора мне поступило предложение стать тренером сборной Кореи по бобслею, — цитирует Касьянова ТАСС. — И я решил попробовать себя и поработать с другой командой. Мой контракт с корейцами пока заключен до Олимпийских игр в Пекине».

37-летний Касьянов ранее отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Дисциплинарная комиссия МОК признала виновными его, а также разгоняющих Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы, им пожизненно запретили выступать на Олимпиадах.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о двухлетней дисквалификации этих спортсменов до 12 декабря 2020 года.

В апреле 2021 года Касьянов принял участие в чемпионате России. Это был его первый старт после дисквалификации. Он занял пятое место в двойках и четвертое — в четверках. Эти результаты не позволили ему получить место в сборной России для централизованной подготовки к сезону.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12607547

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Евгений Петров все материалы автора
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