Определен состав сборной России по скелетону на летнюю подготовку к Олимпийским играм

Тренерский штаб сборной России по скелетону по итогам завершившегося во вторник чемпионата страны определился с составом национальной команды на летнюю централизованную подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС 6 апреля.

Сразу после окончания чемпионата России по скелетону состоялся тренерский совет, на котором был определен состав на централизованную летнюю подготовку. В него вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Алина Тарарыченкова, Анастасия Труфанова и Анастасия Цыганова у женщин. В мужскую команду вошли Александр Третьяков, Никита Трегубов, Евгений Рукосуев, Владислав Семенов, Даниил Романов и Константин Хорошко.

Первый сбор запланирован в Турции с 5 по 16 мая. Основная работа у команды должна начаться 21 мая в Кисловодске.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.