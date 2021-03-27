Россия должна подтвердить третью олимпийскую квоту в мужском катании

Одна из трех путевок на Олимпиаду 2022 года, которые были завоеваны российскими фигуристами по итогам состязаний в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, должна быть подтверждена на официальном олимпийском отборочном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«По итогам чемпионата мира в мужском одиночном катании мы получили максимальную квоту на следующее мировое первенство. Что касается Олимпийских игр, то по новым правилам мы получили право на использование третьей квоты, — сообщил Коган. — Мы должны это право реализовать на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, это произойдет, если наш спортсмен там займет место в шестерке сильнейших».

На чемпионате мира в мужском одиночном катании выступали два российских участника — Михаил Коляда (5-е место) и Евгений Семененко (8-е). Так как сумма их мест оказалась равна 13, по правилам отбора сборная России получила право выставить трех фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, а также на следующем чемпионате мира.