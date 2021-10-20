Олимпийский огонь Игр-2022 прибыл в Пекин

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Афин, сообщает Xinhua.

Пламя было зажжено 18 октября на традиционной церемонии освящения в Древней Олимпии в Западной Греции, а 19 октября передано организаторам Игр-2022 на стадионе «Панафинаикос» в Афинах.

Церемония приветствия должна состояться позже в Олимпийской башне Пекина рядом с национальным стадионом «Птичье гнездо», где проходила церемония открытия летних Олимпийских игр 2008 года.