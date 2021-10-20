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В расширенном составе сборной России на Олимпиаду в Пекине находится около 600 спортсменов

20 октября, 11:31
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Сейчас идет финальный этап подготовки к Олимпиаде. В январе определится финальный состав команды, которая будет представлять Россию на Олимпиаде в Пекине. В расширенном списке находится порядка 600 человек. Уверен, это лучшие спортсмены, которые установят новые мировые рекорды и принесут стране десятки золотых медалей.

Девять спортивных баз, где будут тренироваться наши олимпийцы, полностью готовы, их инфраструктура была уже не раз проверена во время тренировок и соревнований российского и международного уровней. Спортсмены будут чувствовать себя комфортно, чтобы сфокусироваться на совершенствовании своего профессионального мастерства», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12709293

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Иван Торопцев все материалы автора
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