На Олимпиаде в Пекине за полторы недели выявили 287 случаев заражения коронавирусом

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин с 23 января выявили 287 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски.

Среди прибывших 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 — в аэропорту, еще 26 — в «пузыре», в котором проживают все участники Игр. Днем ранее было выявлено 32 случая.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.