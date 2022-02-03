Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 06:52

На Олимпиаде в Пекине за полторы недели выявили 287 случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент

Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин с 23 января выявили 287 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски.

Среди прибывших 2 февраля было выявлено 55 случаев: 29 — в аэропорту, еще 26 — в «пузыре», в котором проживают все участники Игр. Днем ранее было выявлено 32 случая.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Гладиаторы Ютуба: Как Россия превратилась в бойцовский клуб, где дерутся все от актеров до зеков
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Клод Жиру заменит Овечкина в качестве капитана команды Столичного дивизиона на Матче звезд
В Сербии признали подлинность документов Джоковича о COVID-19
Овечкин оставался последним игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в сезоне
Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за положительного теста на коронавирус
Немецкий фигурист сдал положительный тест на коронавирус в Пекине
«Столько понтов. Это неуважение к остальным». Российская прыгунья с трамплина Аввакумова — о хоккеистах сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Норвегии назвала имена знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 3 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости