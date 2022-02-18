Медальный зачет Олимпиады-2022, 18 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая
Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В пятницу, 18 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей.
Золотую медаль в хафпайпе среди женщин завоевала китайская фристайлистка Элин Гу.
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 14 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 18 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|14
|7
|8
|29
|2
|10
|7
|5
|22
|3
|8
|8
|5
|21
|4
|8
|4
|2
|14
|5
|7
|4
|4
|15
|6
|7
|2
|5
|14
|7
|6
|7
|4
|17
|8
|6
|5
|4
|15
|9
|5
|9
|13
|27
|10
|4
|7
|2
|13
Полностью медальный зачет — здесь.
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