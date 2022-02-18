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Сегодня, 10:35

Медальный зачет Олимпиады-2022, 18 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая

Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские кольца в Пекине.
Фото Reuters
В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В пятницу, 18 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей.

Золотую медаль в хафпайпе среди женщин завоевала китайская фристайлистка Элин Гу.

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 14 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 18 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 14 7 8 29
2
Германия
 10 7 5 22
3
США
 8 8 5 21
4
Китай
 8 4 2 14
5
Швеция
 7 4 4 15
6
Швейцария
 7 2 5 14
7
Австрия
 6 7 4 17
8
Нидерланды
 6 5 4 15
9
Россия
 5 9 13 27
10
Франция
 4 7 2 13

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

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