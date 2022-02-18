Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

В Пекине (Китай) проходит очередной день соревнований на Олимпийских играх-2022

В пятницу, 18 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей.

Золотую медаль в хафпайпе среди женщин завоевала китайская фристайлистка Элин Гу.

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 14 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 18 февраля

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 14 7 8 29 2 Германия 10 7 5 22 3 США 8 8 5 21 4 Китай 8 4 2 14 5 Швеция 7 4 4 15 6 Швейцария 7 2 5 14 7 Австрия 6 7 4 17 8 Нидерланды 6 5 4 15 9 Россия 5 9 13 27 10 Франция 4 7 2 13

Полностью медальный зачет — здесь.

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